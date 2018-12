Dégradation des conditions de travail de la justice: Koen Geens promet un état des lieux

(Belga) Le ministre de la Justice Koen Geens s'est engagé lundi à faire un état des lieux des bâtiments judiciaires déficients, en priorité dans les villes de Tournai, Mons, Namur et Verviers. Cette annonce fait suite à la conférence de crise qu'ont tenue plus tôt dans la journée les parquets du pays, lesquels ont dénoncé les conditions déplorables de travail de la justice belge.

Le ministre Geens s'est dit conscient de l'état de vétusté de certains palais de justice, notamment à Tournai, Mons, Namur et Verviers. Il explique cette dégradation des conditions de travail par la lenteur des procédures de planification et de construction de nouveaux palais de justice. "En raison de la complexité de notre pays, ça prend parfois plus de 10 ans pour construire un nouveau bâtiment à partir de la décision du gouvernement. Ça veut dire qu'entre-temps, les anciens bâtiments judiciaires sont encore utilisés mais qu'ils ne sont pas rénovés et entretenus comme il le faudrait parce que l'on sait que ce sont des frais qui sont finalement superflus vu qu'un nouveau bâtiment doit arriver", a-t-il déclaré à l'agence Belga. Il s'est ensuite engagé à faire un état des lieux, surtout dans le sud du pays où la situation est la plus critique. "Je vais voir ce qui peut être fait à court terme pour améliorer la situation mais c'est un travail de longue haleine", a-t-il averti. "Malheureusement dans notre pays, en raison du manque de personnel, du manque d'argent, des longues procédures de planification et de permis, ça prend beaucoup de temps." (Belga)