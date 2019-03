Déjà condamné pour la mort de sa fille aînée, il écope de 12 ans de réclusion pour viols

(Belga) Un homme de 51 ans, déjà condamné en 2006 pour la mort de sa fille aînée, a été condamné mercredi soir à 12 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Loire qui l'a reconnu coupable de viols de sa cadette lorsqu'elle avait cinq ans.

La peine, conforme aux réquisitions de l'avocat général, a été assortie d'un suivi socio-judiciaire avec obligation de soins pendant neuf ans. La victime, aujourd'hui âgée de 21 ans, était présente durant les deux journées d'audience qui, à sa demande, se sont déroulées à huis clos. L'accusé a nié les accusations d'agressions sexuelles et de viols de sa fille, estimant qu'elle voulait sans doute se venger du décès non-élucidé en 2000 de sa soeur aînée, à l'âge de trois ans, et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Ses deux parents avaient été condamnés à 18 ans de réclusion criminelle pour privation de soins ayant entraîné la mort lors du procès qui s'était tenu en 2006 et, pour la mère seule en appel, en 2008. Le couple, séparé depuis, résidait dans une ferme de la région stéphanoise au début des années 2000. Ils avaient brûlé et fait disparaître le corps de la fillette décédée. Pour dissimuler sa mort, pendant plus de trois ans, ils avaient fait passer sa soeur cadette de dix mois pour celle qui était morte, selon eux, accidentellement. Avant d'être confondus en tentant de faire croire à sa disparition au cours d'une fête foraine, en 2003. Ce père de famille, maraîcher de formation, a par ailleurs été condamné l'an dernier à neuf ans de prison pour le viol de la fille handicapée de sa nouvelle compagne. (Belga)