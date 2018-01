Déjà connu de la justice, il aurait tabassé "gratuitement" un jeune homme à Tournai: il est placé sous bracelet électronique

L'auteur d'une violente agression à Tournai a été entendu samedi par un juge d'instruction. L'individu sera sous surveillance électronique, a indiqué dimanche le parquet.



Une nouvelle façon d'exécuter un mandat



"Bien connu de la police et de la justice, ce jeune homme âgé de 20 ans a été entendu samedi par la juge d'instruction Mme Christine Dierick. L'intéressé a été placé sous surveillance électronique, une des nouvelles modalités d'exécution du mandat d'arrêt. Il y a donc mandat. Cependant, il n'ira pas en prison mais sera contraint de rester à son domicile sous la surveillance d'un bracelet électronique", a précisé dimanche midi Christian Henry, procureur du roi de l'arrondissement judiciaire de Tournai-Mons.





Il s'en prend "gratuitement" à un autre jeune



Les faits se sont déroulés la nuit de vendredi à samedi, vers 04h00 du matin, le long des quais à Tournai. Pour une raison qui n'a pas été divulguée par les autorités judiciaires, un jeune homme a "gratuitement" porté des coups à un autre jeune homme et lui a cassé le nez. La victime a dû recevoir des soins.



L'agresseur étant déjà bien connu de la police pour des faits de même nature, il a été privé de liberté. Le substitut du procureur du roi de garde a été avisé. L'individu étant également déjà connu de la justice, le substitut a mis le dossier à l'instruction auprès de la juge Christine Dierick. L'intéressé avait déjà été condamné à un an de prison avec sursis pour un vol avec violences. Vu son jeune âge, il avait bénéficié d'un sursis.