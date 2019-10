Delhaize rappelle du saucisson

Delhaize rappelle son "saucisson polonais 150 grammes" avec la date limite de consommation fixée au 12/11/19 car le contenu de celui-ci - deux saucisses de Francfort - pourrait contenir des allergènes non mentionnés sur l'étiquette, à savoir du céleri et du soja.



La chaîne de supermarchés a retiré des rayons tous les produits concernés et renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur. Il est demandé aux clients allergiques ou intolérants au céleri et/ou au soja qui ont acheté cet emballage de le rapporter dans un magasin Delhaize où il leur sera remboursé. Plus d'infos sur 0800/95.713.