Démantèlement d'un trafic de drogue européen centré sur Bruxelles: 30 interpellations en Belgique

Dans le cadre un trafic international de stupéfiants, des perquisitions ont eu cours mardi matin dans sept pays simultanément, a indiqué mardi le parquet fédéral belge. Au total, 30 personnes ont été interpellées en Belgique et une dizaine d'autres ont été interpellées à l'étranger.

En Belgique, 49 perquisitions ont eu lieu sous l'autorité de la police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles, à savoir 30 sur l'arrondissement de Bruxelles, une à Sint-Pieters-Leeuw, une à Sint-Niklaas et 17 sur l'arrondissement d'Anvers. À la demande de la JIT (Joint Investigation Team), environ 60 perquisitions ont eu lieu en Espagne, Italie, Allemagne, Croatie et aux Pays-Bas.

L'enquête menée par la PJF de Bruxelles a permis de mettre au jour un trafic international de stupéfiants dont la majorité des personnes impliquées sont issues d'Europe de l'Est et résident en région bruxelloise. L'organisation a des points de chute dans la région d'Anvers, à proximité du port, lieu d'arrivée de containers contenant de la cocaïne en provenance d'Amérique du Sud. L'enquête a rapidement établi un lien avec des ressortissants issus du sud de l'Europe, appartenant au milieu mafieux limbourgeois. Le dossier a été enrichi par des données issues l'application SKY ECC et qui ont été décryptées.