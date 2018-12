Démantèlement d'une organisation criminelle dans le Borinage: des armes et plus de 50.000 euros ont été saisis

25 perquisitions et 14 personnes interpellées. Des armes dont une arme de guerre et de la drogue ont été saisies. Une importante organisation criminelle a été démantelée dans le Borinage. Pas moins de 119 policiers ont été mobilisés.

A Quiévrain, une pizzeria a été perquisitionnée et fait partie des 25 lieux fouillés par les forces de l'ordre. L'opération s’est déroulée ce lundi dès 5 heures du matin dans tout le Borinage.

L'enquête concerne une organisation criminelle familiale impliquée dans un trafic de cannabis et de cocaïne. "C'est une enquête de plusieurs mois qui a permis de mettre à jour l'organisation avec 3 personnes à sa tête et toute une série de dealers, de revendeurs. On a pu s'apercevoir qu'on inondait vraiment toute la région du Borinage", explique François Farcy, directeur judiciaire de l'arrondissement Mons-Tournai.





7 personnes placées sous mandat d'arrêt



L’opération a nécessité l’engagement de 119 policiers. Ces interventions ont permis l’interpellation de 14 personnes et de nombreuses saisies.

"La drogue n'était pas vraiment l'objectif puisque l'on sait qui travaillait à flux tendu donc il n'y avait jamais beaucoup de réserve. Par contre, on a pu mettre la main sur des sommes d'argent importantes. Plus de 50.000 euros en cash. On a pu s'apercevoir qu'ils fonctionnaient avec des biens accaparés au fil du temps qui leur permettait de vivre sur un très grand train de vie pour des gens qui ont, en principe, peu de revenus", précise François Farcy.

Les immeubles rénovés à grands frais sont en cours d’expertise et pourraient également être saisis. Les suspects ont comparu aujourd’hui devant le juge d’instruction. Résultat: 7 personnes placées sous mandat d’arrêt et une personne inculpée et libérée sous conditions. La section stupéfiant de la police fédérale judiciaire Mons-Tournai poursuit son enquête.