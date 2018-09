DÉMENTI - Usurpation de l'image du site RTL info: NON, il n'y a pas eu d'accident à la centrale de Tihange

Des personnes mal intentionnées ont reproduit l'apparence du site internet RTLinfo.be afin de mettre en ligne, dans la nuit de vendredi à samedi, une fausse page internet annonçant un accident à la centrale nucléaire de Tihange. Un certain nombre de personnes ont été trompées par ce faux site internet et ont cru à la fausse information, appelant le numéro d'urgence 112. À la demande du centre de crise du ministère de l'Intérieur, la rédaction de RTL info informe qu'il y a eu reproduction de l'apparence de son site internet pour créer un faux site internet et diffuser une fausse information. Aucun incident ne s'est produit à la centrale nucléaire de Tihange. La seule et véritable adresse du site internet de RTLinfo.be est www.rtlinfo.be ou www.rtl.be.