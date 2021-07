Départs en vacances vers le sud: certains sont partis tôt pour éviter les bouchons

Vacances scolaires, début des congés du bâtiment et fin du championnat d'Europe provoqueront une circulation difficile sur les routes européennes ce vendredi et samedi en direction du sud,

Armez-vous de patience ce vendredi sur la route des vacances car vous serez nombreux à prendre le chemin de la mer, des Ardennes ou de la France. La journée est classée orange aujourd’hui et rouge demain.

Ce matin, plusieurs voyageurs étaient déjà en train de faire une pause sur l'aire d'autoroute de Wanlin, en province de Namur. Martine est partie d'Anvers à 6h du matin avec son mari. Le couple part en vacances en Italie. 800 km de trajet et aucune idée des embouteillages prévus. "On ne regarde jamais, on fait le voyage et on voit durant le trajet. Il n’y a pas de stress", raconte-t-elle.

"On s’arrête juste pour le café et aller aux toilettes"

Pas de stress non plus pour Yohan qui démarre de Bruxelles en famille. Il va vers le sud de la France, en Provence. "On s’arrête juste pour le café et aller aux toilettes. On a le GPS qui explique tout pour les embouteillages", se rassure-t-il.

En France, où les congés scolaires débutent ce week-end, la circulation sera très difficile avec files le vendredi en Île-de-France (rouge) et une circulation très chargée avec ralentissements ailleurs dans le pays dans le sens des départs (orange). Samedi est un jour rouge partout en France en direction du sud, ce qui implique une circulation très difficile avec bouchons.

Dimanche, la circulation sera fluide (vert).