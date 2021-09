Député du Vlaams Belang à Paris en pleine interdiction de voyages non-essentiels: affaire classée sans suite

L'enquête sur le voyage qu'a fait le député Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) à Paris pour y prendre part à une manifestation du mouvement d'extrême-droite Génération identitaire a été classée sans suite. Le parquet de Hal-Vilvorde avait ouvert une enquête sur ce qui apparaissait comme un voyage non essentiel à un moment où les frontières étaient fermées en raison de la crise sanitaire.



Selon le parquet, l'enquête n'a pu livrer suffisamment de preuves établissant l'existence d'un délit. Le 20 février, le fondateur de Schild&Vrienden (S&V) s'était rendu dans la capitale française afin de manifester contre la possible dissolution de Génération identitaire, mouvement comparable à S&V. La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, avait condamné ce déplacement qui, selon elle, relevait de la catégorie des voyages non essentiels. La présidente de la Chambre, Eliane Tillieux (PS), avait quant à elle estimé que ce déplacement ne pouvait ressortir à l'exercice du mandat parlementaire de M. Van Langenhove.