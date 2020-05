Des activistes collent des affiches dans 6 grandes villes: la crise Covid ne doit pas être un prétexte à l'austérité et la pollution

(c) Act For Climate Justice

Durant la nuit de jeudi à vendredi, 800 affiches du collectif Act For Climate Justice ont recouvert les panneaux publicitaires de six grandes villes du pays, Anvers, Bruxelles, Charleroi, Liège, Gand et Louvain-La-Neuve. Les activistes s’opposent à la relance de la croissance économique et veulent que les enjeux sociaux, écologiques et sanitaires soient réellement pris en compte dès maintenant, a déclaré le collectif dans un communiqué ce vendredi matin.

"Nous refusons que les travailleur.euse.s et les plus précaires puissent payer la note alors que les grandes entreprises responsables de la destruction écologique et sociale seraient soutenues financièrement par les autorités pour relancer leur business", a notamment justifié le collectif, ajoutant par ailleurs que "la pandémie ne doit pas cacher mais au contraire alerter sur l'autre catastrophe infiniment plus grave: le changement climatique et la crise écologique globale. C'est le bien-être de tou.te.s et la préservation de la planète qui doivent être des valeurs centrales dans la gestion de chaque crise."

"Le risque est grand de voir les États profiter de la crise actuelle pour appliquer des mesures d’austérité mortifères et se débarrasser de leurs engagements climatiques pour relancer l’industrie à tout prix. Nous refusons que le choc actuel soit utilisé pour faire passer ces mesures qui nous seront présentées comme inévitables alors qu’elles ne sont que des “vieilles recettes”, incompatibles avec les conditions climatiques et sociales d’aujourd’hui" clame le collectif.