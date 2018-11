Des activistes ont investi le hall SPF Justice pour réclamer un revirement politique

(Belga) Une vingtaine de jeunes activistes ont envahi le hall du Service public fédéral Justice, situé boulevard de Waterloo à Bruxelles, jeudi matin, pour demander un revirement de la politique judiciaire actuelle.

Une trentaine de boîtes portant des messages comme "Sous-Financement des alternatives à la prison", "Justice de riches", "Privatisation des prisons", "Logiques d'exclusion", "Répression au lieu de justice" ou "Récidive" ont été déposées sur les lieux. Les participants dénoncent l'orientation prise par la politique judiciaire, notamment la fin de la gratuité pour l'aide juridique, un développement trop timide des alternatives à la prison ou encore la construction d'une maxi-prison à Haren. Ils déplorent que les juristes chargés de réformer le code pénal aient renoncé à terminer leur travail, faute de soutien. Ce travail visait à dépoussiérer un recueil de droit vieux de 150 ans, en favorisant notamment les alternatives à la prison. Les activistes estiment que le renforcement des politiques répressives participe à augmenter le risque de récidive. "Aujourd'hui, la politique du SPF Justice n'est plus une affaire de justice", dénonce un participant. "Il y a du business, du populisme et de l'absurdité, mais nous n'y voyons plus aucune valeur de justice." (Belga)