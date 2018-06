Le tunnel Léonard subitement FERMÉ dans les deux sens: les files s'allongent sur le Ring de Bruxelles

Tant le ring intérieur que le ring extérieur de Bruxelles sont encombrés vendredi matin à cause de la fermeture, dans les deux sens, du tunnel Léonard. A 8h00, on comptait environ 45 minutes d'embouteillages en provenance de la Flandre, indique le Centre flamand du trafic routier (Vlaams Verkeerscentrum). En provenance de la Wallonie, des files de 30 minutes sont observées.

Le tunnel du carrefour Léonard a subitement été fermé ce vendredi matin après que des anormalités ont été découvertes dans la structure en béton lors de travaux d'entretien. Cela génère de sérieux embarras de circulation sur le Ring de Bruxelles, dans les deux sens. "Ce n'est pas encore possible de dire jusque quand il sera fermé. Certainement encore toute la journée aujourd'hui. On fait encore des inspections parce qu'on a remarqué qu'on avait des problèmes avec le béton dans le tunnel et on doit encore pratiquer des analyses complémentaires", a indiqué ce vendredi matin Jeff Schoonmakers, porte-parole de l'agence flamande des routes.

Le souci, c'est qu'il n'y a plus de croisement en surface dans ce carrefour. Il n'est donc plus possible de continuer dans sa direction sur le Ring de Bruxelles. Les automobilistes sont donc déviés sur la E411 vers Auderghem ou vers Hoeilaart.

Cette situation cause de nombreux soucis. A 8h00, on comptait environ 45 minutes d'embouteillages en provenance de la Flandre, et 30 minutes pour les automobilistes en provenance de Wallonie.