Reprise du trafic sur une voie entre Bruxelles et Braine-le-Comte

Le trafic ferroviaire entre Bruxelles et Braine-le-Comte sur la ligne Bruxelles-Mons a pu reprendre sur une des deux voies, peu après midi lundi, indique un porte-parole d'Infrabel. La circulation des trains avait dû être interrompue en fin de matinée car des arbres menaçaient de tomber sur les câbles d'alimentation électrique à Hennuyères, section de la ville de Braine-le-Comte dans le Hainaut.



Le gestionnaire du réseau ferroviaire précise que plus aucun train n'est dévié mais que des retards restent toutefois possibles. "On met tout en œuvre pour normaliser le trafic avant l'heure de pointe du soir", souligne encore Infrabel. Au total, sept trains ont été supprimés en raison de l'impossibilité de circuler sur le tronçon entre Bruxelles et Braine-le-Comte.