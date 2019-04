Des auditions sont en cours pour suspicion d'abus sexuels dans une école de Schaerbeek

(Belga) Le parquet de Bruxelles a affirmé, lundi en fin de matinée, que l'enquête était toujours en cours à la suite du dépôt de plainte des parents d'une fillette de l'École communale n°1 de Schaerbeek. L'hypothèse que la petite fille ait été abusée sexuellement a été émise après qu'une blessure a été constatée au niveau de ses parties intimes, jeudi.

"L'enquête est en cours et beaucoup de devoirs sont en train d'être réalisés, notamment des auditions, pour connaître l'origine de la blessure", a déclaré lundi Stéphanie Lagasse, porte-parole du parquet de Bruxelles. "Il n'y aura pas davantage de communication à ce sujet dans l'intérêt de l'enquête et de l'enfant. Il est très important que l'enquête ne soit pas polluée", a-t-elle précisé. À la suite de suspicions de viol sur une petite fille de quatre ans à l'École communale n°1 de Schaerbeek, située rue Josaphat, un rassemblement de parents a eu lieu lundi matin devant l'établissement scolaire. Des parents ont réclamé que toute la clarté soit faite autour de cette affaire. Par ailleurs, certains enfants n'ont pas été conduits à l'école ce lundi. Jeudi en fin d'après-midi, une fillette de quatre ans est rentrée de l'école communale n°1 de Schaerbeek avec des saignements au niveau des parties génitales. Celle-ci a ensuite été emmenée à l'hôpital pour examen. Actuellement, une enquête est en cours afin de déterminer tout d'abord la cause de la blessure. Rien ne confirme l'hypothèse de violence sexuelle. (Belga)