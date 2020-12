Des blessés à la suite d'une explosion de gaz dans le centre de Hasselt

(Belga) Une explosion due au gaz est survenue dimanche dans le centre-ville de Hasselt. On déplore deux blessés légers. Un périmètre de sécurité de 500 mètres a été établi par les services de secours et les autorités de la ville appellent à éviter le quartier du restaurant où l'explosion s'est produite.

Les pompiers ont été appelés vers 18h00 pour une odeur de gaz dans la Minderbroedersstraat. Les habitants d'un appartement ont été évacués et les mesures nécessaires ont été prises. L'explosion est survenue vers 19h30. Deux personnes ont été blessées, selon un bilan provisoire qui pourrait être revu à la hausse. "Pour le moment, nous sommes toujours occupés à évacuer tous les habitants dans un rayon de 500 mètres autour du lieu de l'explosion. Les pompiers et les services de l'exploitant du réseau Fluvius sont actuellement occupés à localiser et colmater la fuite et à rechercher la cause de l'explosion", explique Dorien Baens de la zone de police LRH. Les riverains sont accueillis dans la salle des sports communale. (Belga)