Des cadavres découverts au large du Costa Rica

(Belga) Les cadavres d'un adulte et d'un enfant ont été découverts samedi dans les eaux au large du Costa Rica, au lendemain de la disparition d'un petit avion transportant 6 personnes dont le pilote.

Les cadavres ont été localisés durant les opérations de recherche de cet avion privé dont on a perdu la trace vendredi soir, et qui comptait 5 passagers allemands et un pilote, selon la télévision locale Teletica, citant le ministère de la sécurité publique. Les services de secours avaient, un peu plus tôt, confirmé la découverte de débris d'avion, appartenant probablement au jet disparu. Des sièges et des pièces du fuselage avaient notamment été trouvés. Deux enfants faisaient partie des passagers disparus. (Belga)