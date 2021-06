Des citoyens se sont mobilisés à Manage pour enterrer le nucléaire et dire non au gaz

(Belga) Quelque 70 citoyens et représentants de diverses associations se sont réunis dimanche après-midi à Manage à l'initiative du "Komité Centrales" et de plusieurs collectifs dont "Pas de centrale à Manage" et "Tegengas". L'objectif était de promouvoir les actions menées pour enterrer le nucléaire ainsi que dire "non" aux centrales à gaz, estimées par les citoyens mobilisés comme "polluantes et inutiles." "Nous voulons poser la question quant au modèle de société que nous voulons, ce que nous produisons, ce que nous consommons", a indiqué Sébastien Brulez, porte-parole de l'événement. "Nous interrogeons aussi sur la façon de rester dans les clous au niveau du climat, notamment par rapport aux accords de Paris."

Le groupe d'action "Tegengas-Dégaze" avait déjà effectué, à la mi-mai, une tournée de protestation contre la construction et le subventionnement de nouvelles centrales au gaz fossile en Belgique. L'action, sous forme d'une grande randonnée à vélo, avait été lancée à Manage, sur un des sites potentiels de construction de futures centrales TGV. Les manifestants s'étaient également rendus sur les futurs sites de Roux, Des Awirs et de Seraing. L'action menée dimanche a été marquée par une marche vers le site "où ne sera pas construite une usine à gaz", ont indiqué les responsables de l'action. Plusieurs prises de paroles ont été organisées sur le site. (Belga)