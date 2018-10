Des détenus refusent de retourner dans leur cellule à la prison d'Andenne

Il y a eu des problèmes vendredi soir à la prison d'Andenne. Plusieurs dizaines de détenus ne voulaient pas retourner dans leur cellule vers 22h00.

Les pompiers et la police ont été envoyés sur place, notamment car des détenus auraient tenté d'allumer de petits foyers.

"Sur place, on entendait les cris des détenus et les chiens de la police aboyer mais on ne pouvait rien voir de l’extérieur car les véhicules de police et pompiers étaient stationnés dans l’enceinte de l’établissement", nous a confié notre journaliste sur place.

Au final, tout s'est terminé dans le calme vers 1h30. "Aucun débordement ni incident n'a été signalé", précise Kathleen Van De Vijver, porte-parole de la DG EPI. Elle n'a cependant pas indiqué la cause de ce mouvement.