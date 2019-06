Des dizaines de touristes belges coincés en République dominicaine: "On nous a dit qu'il y avait un problème aux freins de l'avion"

Des dizaines de touristes belges sont coincés en République dominicaine. Ils auraient dû décoller il y a 8 heures, mais ne sont pas près de partir.

Dimanche, vers 13 heures, une centaine de passagers quitte l'hôtel ce dimanche vers 13 heures, pour prendre la direction le minuscule aéroport de Puerto Plata. Le départ du vol TUI TB 178 est imminent... mais ce n'est que le début d'une très longue attente. "On nous a dit qu'il y avait un problème aux freins de l'avion, que ça nécessitait une réparation et qu'on partirait avec une heure plus ou moins, de retard. Cette heure s'est transformée en deux heures, puis en trois heures. Et puis ils ont décidé de nous faire descendre après 5 heures d'attente", explique Valérie, qui nous a écrit via le bouton orange Alertez-nous.





Cinq heures d'attente... pour un vol finalement annulé

Cinq heures d'attente, sans service à bord, très peu d'information… Une autre touriste nous envoie ce message: "Les passagers deviennent violents". Tout le monde est alors débarqué. "Par miracle, après 20 minutes dans l'aéroport, on a pu remonter dans l'avion parce que le problème avait été résolu. Et là, tout s'est arrêté, et on nous a dit qu'un nouveau problème avait été découvert, on nous a fait redescendre et retourner dans l'aéroport, où on nous a dit que le vol était annulé".

A l'annulation, tous les clients ont été transférés vers des hôtels. Ils espèrent pourvoir revenir vers Bruxelles ce lundi.