Des gilets jaunes provoquent encore des blocages: surtout dans le Hainaut

Le mouvement des gilets jaunes se poursuit en Belgique. Voici les points de blocage signalés par la police de la route. Ils se situent surtout dans le Hainaut.



Hainaut



- A7/E19 Hensies en direction de Valenciennes: barrage filtrant voire bloquant après le poste frontière côté France. Remontées de files en Belgique.

- A7/E19: les accès et sorties n°20 Feluy dans le sens Mons vers Bruxelles sont fermées.

- N6 au poste frontière entre Bois Bourdon (Bettignies en France).

- RN57: chaussée de Grammont à Ghislenghien.

- RN54: poste frontière de Erquelinnes (Jeumont en France).

- Croisement entre les RN27 et RN59: zoning industriel de Gouy-lez-Piéton.

- RN50: route de Wallonie à Tertre.

- Croisement entre les RN51 et RN549 Rue Neuve - rue de Quiévrain à Boussu.



Province de Namur



- N4 à Hogne vers Namur.