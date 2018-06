Des habitants du Hainaut, du Brabant wallon et de Namur secoués par une grosse détonation

Des habitants de la région de Charleroi, de Fleurus, de Jemeppe-sur-Sambre, mais aussi de La Louvière et même du Brabant wallon ont entendu une importante détonation ce mercredi entre 10h30 et 11h. Inquiets et surpris, des dizaines d'entre eux ont appuyé sur le bouton orange Alertez-nous pour nous prévenir.



"Enorme boum à Gerpinnes, j'en ai encore des frissons!", nous a écrit un témoin à 10h41. "Gros boum entendu dans la région de Jemeppe-sur-Sambre. Tout a tremblé! Encore un avion?", nous a demandé un autre à 10h43. "Enorme déflagration entendue à Court-Saint-Etienne", a indiqué Clotilde peu après. "Un gros bruit a retenti sur Manage et Wanfercée-Baulet", a envoyé un témoin à 10h44. "Grosse déflagration sur la région de Fleurus. La maison a tremblé! Ça n'a pas fait comme d'habitude lorsqu'un avion franchit le mur du son. Qu'est-ce donc?", nous a interrogé Philippe au même moment.



Durant les minutes qui ont suivi, nous avons encore reçu de nombreux messages. "Un très gros boum, ma maison a tremblé et mon chien a eu super peur. J'ai été voir dehors mais je n'ai rien constaté", nous a écrit un habitant de Rebecq. D'autres alertes nous sont parvenus d'Incourt, de la Docherie, Nivelles, Lodelinsart, Bousval, Lobbes et même Ottignies: "J'ai entendu trois fortes détonations alors que j'étais dans ma maison. Ne connaissant pas l'origine de ces bruits, qui ont fait vibrer les murs, j'ai tenté d'émettre certaines hypothèses. Un avion dépassant le mur du son, mais alors on n'aurait entendu qu'une seule détonation, ou encore une explosion", nous a envoyé Léa à 10h52.



Comme les autres fois où ce type de situation s'est produit, il s'agit probablement d'un avion de chasse qui a dépassé le mur du son. Le service presse de la défense n'était cependant pas disponible ce mercredi matin pour confirmer cette hypothèse. Plus de précisions à venir.