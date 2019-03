Perplexe face à une publication sur Facebook, Michel a contacté notre rédaction ce vendredi soir. "La personne annonce un accident sur Namur. Vrai ou faux? Je l'ai vu sur Facebook", nous indique notre témoin via le bouton orange Alertez-nous.



Nous sommes parvenus à retrouver la publication en question. La voici:





Une brève analyse des images permet de voir que les plaques des voitures et des véhicules de pompiers sont françaises. Il est donc peu probable que cet accident ait eu lieu à Namur récemment. D'ailleurs, Inforoutes.be n'indique pas d'accident dans la région.



Le lien indiqué dans la publication pose aussi question. Il éveille immédiatement les soupçons, et à raison. Si vous cliquez par mégarde, vous tombez sur cette page:





La page reprend grossièrement le visuel de Facebook (fond blanc, bandeaux bleus, typographie similaire), mais il ne s'agit bien évidemment pas d'une page Facebook officielle. C'est en réalité une page de capture d'identifiant et de mot de passe. Vous l'avez compris: renseigner votre email ou numéro de téléphone et votre mot de passe ne vous donnera pas du tout accès à un article ou à plus d'informations sur ce faux accident. Cela donnera seulement vos codes à un pirate informatique.



Dans ce cas, ne blâmez pas la personne qui a partagé cette escroquerie. Il est probable qu'elle ait été elle-même piratée.