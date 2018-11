Des individus rouent de coups des personnes âgées pour leur voler leurs bijoux à Molenbeek: trois suspects arrêtés

Le 7 octobre dernier à Molenbeek-Saint-Jean, deux personne âgées ont fait l'objet d'un vol avec violence au cours duquel elles ont été physiquement agressées et dépouillées de leurs bijoux.



Mardi, leurs trois agresseurs présumés ont été interpellés et inculpés de vol avec violences, en bande et envers personnes vulnérables. Deux d'entre eux ont été placés sous mandat d'arrêt tandis que le troisième a été libéré sous conditions.





Rappel des faits



L'agression s'est produite le 7 octobre dernier dans une maison de Molenbeek-Saint-Jean, où trois individus se sont introduits et ont dérobé des bijoux. Ils ont également agressé le couple de personnes âgées qui réside dans l'habitation. En quittant cette dernière, ils se sont retrouvés nez à nez avec un voisin, lui ont arraché la chaîne qu'il portait autour du cou et l'ont roué de coups de pieds. Les trois suspects ont ensuite pris la fuite à pied en direction de la station de métro Beekkant. Après enquête, ils ont pu être identifiés et interpellés mardi.