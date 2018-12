Des mesures prises pour prévenir les vols à Flawinne et Belgrade

(Belga) Interpellé par le PS jeudi à l'occasion du conseil communal, le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot (cdH), a réagi à la recrudescence de vols qui touche Flawinne et Belgrade. De nouvelles mesures ont été prises par la police afin d'endiguer le phénomène et les habitants devraient rapidement pouvoir être formés en techno-prévention.

Le briefing de la division police-secours a été adapté et une fiche de surveillance sera intégrée aux bulletins de service jusqu'au 2 janvier. A ce jour, déjà 37 passages ont été enregistrés. Des patrouilles en véhicules banalisés sont également programmées, tout comme des surveillances et contrôles en journée, sans résultat actuellement. A la demande des riverains de Flawinne, un partenariat local de prévention pourrait compléter le dispositif. L'idée est d'impliquer les habitants qui le souhaitent dans la surveillance, avec un lien plus direct avec la police. M. Prévot rappele néanmoins que la meilleure manière de se prémunir des vols est de protéger son habitation en ayant les bons réflexes. Des moyens vont à ce titre être mis en oeuvre afin que la police de Namur puisse proposer gratuitement une formation en techno-prévention à ceux qui le désirent. Entre le 20 novembre et le 11 décembre, 26 vols ont été recensés à Flawinne et Belgrade. L'inquiétude est telle que les habitants se sont organisés en créant un groupe Facebook pour s'entraider. Si l'augmentation du nombre de vols est importante, la police indique cependant que c'est une tendance globale en novembre et décembre. (Belga)