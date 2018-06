Des morceaux de tuyau d'arrosage sous le capot: Céline a acheté une voiture d'occasion en règle et n'a pas vu l'arnaque (vidéo)

Ce soir, après le RTLinfo 19h, le magazine Images à l'appui vous donne rendez-vous avec Céline. Cette jeune femme a acheté une voiture d'occasion qui était en règle de contrôle technique, mais qui était, en fait, une épave grossièrement maquillée.

Le vendeur lui présente le passage au contrôle technique, c'est donc confiante que Céline lui achète la voiture. Hélas, après quelques jours seulement, les problèmes surgissent. Le plus grave? La voiture chauffe et perd de l'eau.

"Là on a vu que le réservoir du liquide de refroidissement ne gardait absolument pas l'eau ou encore que l'eau coulait directement en-dessous de la voiture. Ce qui posait problème car je ne pouvais pas faire de longs trajets... Je devais remplir le réservoir tout le temps avec de l'eau en bouteille...", confie Céline.

Mais ce n'est pas tout. Le frein à main ne fonctionne pas non plus, la direction tire à gauche, il n'y a pas de chauffage. De plus en plus inquiète, Céline demande à un ami d'inspecter cette voiture. Et là, c'est la surprise. Mécanicien depuis 30 ans, il n'avait jamais vu un véhicule maquillé à ce point. "Je ne sais pas comment ils ont fait pour passer la voiture au contrôle technique... Je suis sûr que si on repasse maintenant dans une station de contrôle, ils la refusent d'office", explique-t-il.

