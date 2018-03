Des plaintes à propos d'images volées filmées dans le vestiaire des femmes à HoGent

(Belga) La police de Gand a reçu plusieurs plaintes à propos d'images volées probablement filmées dans les vestiaires des femmes du complexe sportif de la Haute-Ecole HoGent. "L'établissement HoGent en a déposé une et d'autres plaintes ont été enregistrées aussi", indique dimanche la porte-parole de la police gantoise.

Le nombre précis de plaintes déposées, outre celle de la HoGent, n'est pas précisé par le parquet de Flandre orientale. "Cela deviendra plus clair en cours de semaine", précise la procureure Caroline Jonckers. On ne sait pas encore précisément non plus comment l'enquête va se dérouler. "Il est possible que ce soit nous, la police locale, qui menions l'enquête", indique-ton à la police gantoise. "Mais puisque les faits semblent provenir des Pays-Bas, il se pourrait aussi que ce soit la police fédérale qui prenne les choses en main ou même que l'enquête soit menée outre-Moerdijk". Le parquet ne souhaite pas non plus en dire plus pour le moment. Les images des femmes filmées clandestinement sont apparues sur un forum internet néerlandais. (Belga)