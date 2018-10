Des pneus disparaissent à Liège: les voleurs visent les jantes de vos voitures (vidéo)

Depuis plusieurs jours, les habitants du quartier de Cointe sont confrontés à des vols en série. Les malfrats s'en prennent aux voitures et s'emparent des roues, avec les jantes en aluminium dans le viseur.

Patrick fait partie des nombreuses victimes de cette vague de vols. Habitant de Liège, il a constaté ce matin que sa voiture avait été débarrassée de ses roues. Rien n'a été laissé sur place, si ce n'est quelques boulons. Il n'est pas le seul, puisqu'en un mois, plus d'une dizaine de cas similaires ont été signalés.

Les voleurs fonctionnent toujours de la même façon: ils soulèvent le véhicule, le pose sur des briques ou un autre support solide, s'emparent des roues et laissent les boulons, qui n'ont aucune valeur pour eux. Leur objectif est de s'emparer des jantes en aluminium. Patrice a également vécu cette situation il y a une semaine. "Ils brisent une vitre, en l'occurrence la vitre arrière, ça leur donne accès à l'antivol. Ils démontent alors les jantes et puis voilà, plus rien... tout est parti. Apparemment, tout se passe en quelques minutes...", nous explique-t-il.

Jusqu'ici, aucun témoin ne s'est manifesté. La situation est suivie par la police, contactée à plusieurs reprises pour des faits similaires.