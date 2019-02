Des rafales de vent frappent la Belgique: les pompiers à pied d'oeuvre dans le Brabant wallon, les parcs sont fermés à Bruxelles

En raison de rafales de vent qui ont soufflé dès vendredi soir, des arbres et branchages tombés sur plusieurs voiries brabançonnes ont dû être évacués, a-t-on appris samedi matin auprès de la zone de secours du Brabant wallon.

Les pompiers sont intervenus vers 20h15 pour dégager des arbres tombés sur l'autoroute E429/A8 à hauteur de Tubize. Quelques minutes plus tard, ils ont été appelés à intervenir sur la chaussée de Wavre (N4), à Ottignies/Louvain-la-Neuve, où une grosse branche obstruait la voirie. Dans le courant de la nuit, vers 3h30 à Waterloo, des branchages ont été déblayés sur la chaussée de Tervuren.

Samedi matin, vers 8h40, des branches menaçantes ont été coupées le long de la rue Fontaine aux Corbeaux, à Mont-Saint-Guibert. Des arbres menaçant ont encore du être débités, vers 10h30 à Rixensart, à la sortie 4 de l'autoroute E411/A4 en direction de Namur.





Les parcs bruxellois sont fermés



Compte tenu des fortes rafales de vent prévues ce week-end et des sols gorgés d'eau, les parcs régionaux bruxellois sont fermés ces samedi et dimanche, a indiqué Bruxelles Environnement, l'administration de l'environnement et de l'énergie de la Région de Bruxelles-Capitale. Ils devraient être rouverts lundi matin, selon les conditions météorologiques et après inspection. Le service des Espaces Verts de la Ville de Bruxelles a décidé de fermer tous les parcs et cimetières dès ce vendredi après-midi, a ajouté le Cabinet du bourgmestre Philippe Close.







Bruxelles Environnement recommande d'éviter de circuler, tout le week-end, dans l'ensemble des espaces verts régionaux - à savoir dans les parcs, bois et forêts - et en particulier à proximité des arbres. Les parcs que Bruxelles Environnement peut fermer seront interdits d'accès au public. Ils seront rouverts après inspection, nettoyage et sécurisation.



Dans les parcs ne disposant pas de dispositifs de fermeture, des avis seront apposés aux entrées et les gardiens informeront le public. Les parcs et cimetières de la Ville de Bruxelles seront aussi contrôlés lundi matin à la première heure et progressivement rouverts si les prévisions ne changent pas et qu'aucun incident majeur n'est constaté. Le Bois de la Cambre a été fermé ce vendredi dès 21h00. Il devrait lui rouvrir aujourd'hui en fin d'après-midi, sauf incident et sous réserve de la météo.