Des restes d'un laboratoire de drogue de synthèse découverts à Bocholt

(Belga) La police locale de la zone Carma, en province de Limbourg, a découvert jeudi soir des restes d'un laboratoire destiné à fabriquer de la drogue de synthèse à Bocholt, a-t-on appris vendredi de source judiciaire.

Il s'agissait d'une dizaine de futs contenant une substance chimique issue de la fabrication de drogue et de plusieurs sacs de matériel de laboratoire, abandonnés dans la Kanonweg à Bocholt, une commune située à proximité de la frontière néerlandaise, selon le parquet de Hasselt. C'est la police de la zone Carma (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Bree, Bocholt, Kinrooi) qui a fait la découverte, sur la base d'informations sur la présence de ces futs. Les pompiers de la zone Nord-Limbourg sont intervenus, tout comme la Protection civile, qui a évacué les futs et les sacs. (Belga)