Des traces d'amiante découvertes dans trois produits de maquillage vendus en Belgique

Le SPF Santé publique a ordonné mercredi à la chaîne de magasins Claire's de retirer de la vente trois produits de maquillage par mesure de précaution, indique-t-il, confirmant une information de VTM Nieuws. "Nous avons entendu mercredi de nos collègues néerlandais qu'ils avaient fait tester, sur base d'informations provenant des Etats-Unis, trois produits de chez Claire's et que de légères traces d'amiante avaient été retrouvées dans deux d'entre eux", explique-t-on au SPF Santé publique. Celui-ci a dès lors contacté la branche belge de la marque et lui a demandé de retirer les trois produits en question par précaution.



Il s'agit des "Compact powder" et "Shadow and highlight finishing kit", où l'on a retrouvé les légères traces d'amiante, et du "Contour Palette".



Le SPF Santé publique a également prélevé des échantillons, qui doivent encore être analysés en laboratoire et dont les résultats seront connus jeudi ou au plus tard vendredi. "Lorsqu'il est question d'un produit comme l'amiante, il faut appliquer un principe de précaution", y affirme-t-on. "Peut-être avons nous réagi de façon trop dure mais on n'est jamais assez prudent".



Au début de l'année, d'autres informations provenant des Etats-Unis avaient déjà fait état de la présence de la substance incriminée dans 17 produits. Des tests avaient alors été effectués tant en Belgique qu'aux Pays-Bas mais aucune trace n'avait été découverte.