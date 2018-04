Deux ados portés disparus à Hamme

Child Focus a lancé un avis de recherche concernant deux adolescents originaires de Hamme, portés disparus depuis vendredi. Les jeunes en question, Nathalie De Smet (16 ans) et Yonah Buerms (15 ans), se connaissent, a indiqué dimanche après-midi le porte-parole de Child Focus, Dirk Depover.

De corpulence mince, Nathalie De Smet mesure 1m70 et a les cheveux et les yeux foncés. De corpulence normale, Yonah Buerms fait lui 1m80. Il a les yeux bleus-verts et de longs cheveux bruns bouclés. Au moment de leur disparition, Nathalie De Smet portait un manteau masculin bleu et Yonah Buerms une veste en coton bleue et un training gris foncé. "Si Nathalie ou Yonah lisent cet avis, nous leur demandons de prendre contact au plus vite pour rassurer leurs proches", souligne Dirk Depover.

Toute information les concernant peut être communiquée à Child Focus via le 116.000 ou à la police au 0800/30.300.