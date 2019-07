Deux alpinistes en difficulté décèdent en Suisse en pleine ascension du Cervin

(Belga) Deux alpinistes qui se sont retrouvés en difficulté mercredi en pleine ascension du Mont Cervin, en Suisse, sont décédés, a communiqué jeudi matin la police cantonale valaisanne. Il s'agit d'un guide de montagne et de son client.

L'accident mortel s'est produit mercredi matin vers 09h00. Au moment du drame, les deux alpinistes évoluaient, encordés, à environ 4.300 mètres d'altitude. Un rocher s'est alors détaché emportant les deux infortunés dans le vide. A cause du danger de chutes de pierres, les secours n'ont pas pu prendre en charge les corps durant la journée. L'intervention a eu lieu mercredi soir. L'identification des victimes est en cours. Selon un décompte de Keystone-ATS, au moins six personnes ont déjà perdu la vie au Cervin cette année. Aucun autre sommet helvétique ne fait autant de victimes, selon une statistique du Club alpin suisse. Chaque année, huit à dix alpinistes y perdent la vie. Jusqu'à 3.000 alpinistes se précipitent chaque saison sur ses pentes. Depuis la première ascension en 1865, plus de 500 personnes ne sont pas redescendues vivantes.