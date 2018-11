Deux anciens patrons d'établissements du Carré de Liège condamnés: ils ont fait perdre plus d'un million d'euros à la collectivité

Les anciens dirigeants des établissements liégeois "Le Notger", "La Guimbarde", "Le Soleil" et le "Zocco Chico" ont écopé de peines sévères vendredi devant le tribunal correctionnel de Liège, a-t-on appris dans l'après-midi auprès de l'Auditorat du travail.



Pour rappel, Olivier Schpetlevane et Alexandra Bailly avaient été interpellés dans le cadre d'un dossier de fraude fiscale de grande ampleur. Les deux individus étaient suspectés d'avoir employé des travailleurs non déclarés entre 2011 et 2015 et d'avoir causé un préjudice qui s'élèverait à 1.250.000 euros à l'ONSS, la TVA et les impôts.



Olivier Schpetlevane a donc écopé d'une peine de 27 mois d'emprisonnement ainsi que de 30.000 euros d'amende ou à un emprisonnement subsidiaire de 15 jours, avec sursis pendant quatre ans à l'exécution de deux tiers de la peine d'emprisonnement et de deux tiers de la peine d'amende.



Alexandra Bailly a, quant à elle, écopé de 24 mois d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende, avec sursis également.



Ils sont aussi tous les deux condamnés à l'interdiction d'exercer personnellement ou par interposition de personne une activité commerciale ainsi que les fonctions d'administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par actions, une société privée à responsabilité limitée, ou une société coopérative, de même que des fonctions conférant le pouvoir d'engager l'une de ces sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion d'un établissement belge, ou la profession d'agent de change ou d'agent de change correspondant, pour une durée de sept ans.



Le tribunal correctionnel de Liège a également ordonné à charge d'Olivier Schpetlvane la confiscation de la somme de 7.099,73 euros déjà saisie et ordonné une mesure de confiscation par équivalent à concurrence de la somme de 235.514,18 euros. Il en est de même pour sa comparse. Le tribunal ordonne donc la confiscation de 242.613,91 euros à charge d'Alexandra Bailly et de 242.613,91 euros à charge d'Olivier Schpetlevane ainsi que plusieurs milliers d'euros à charge des sociétés satellites en faillite.



Pour terminer, au civil, Alexandra Bailly et Olivier Schpetlevane sont condamnés à payer à l'État belge - Service public fédéral Finances la somme de 217.581,71 euros.