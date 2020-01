Deux artistes de cirque chutent d'une dizaine de mètres lors d'un spectacle à Amsterdam

(Belga) Deux artistes de cirque ont été blessés lors d'un spectacle qui se tenait vendredi au Théâtre royal Carré à Amsterdam, aux Pays-Bas. Ils ont fait une chute d'une dizaine de mètres depuis la crête du toit de l'immeuble, ont fait savoir la police et le producteur du Wereldkerstcircus, Henk van der Meijden. Les deux saltimbanques ont été emmenés à l'hôpital. L'un d'entre eux est grièvement blessé mais son pronostic vital n'est pas engagé.

Des ambulances et un hélicoptère de traumatologie ont été dépêchés sur place, tandis que les spectateurs ont été invités à se diriger vers la sortie. Le Wereldkerstcircus (cirque de Noël) fête cette année ses 35 ans d'existence au Carré, avec trois représentations par jour jusqu'au 5 janvier. Une centaine d'artistes de cirque de Russie, de Chine, des Etats-Unis, du Mexique, d'Argentine, d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne et même d'Ouzbékistan participent au show. L'accident s'est produit alors que le spectacle se déroulait à guichets fermés. Les exhibitions de samedi et dimanche sont maintenues, a souligné le producteur. (Belga)