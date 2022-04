Deux blessés graves après un effondrement dans un hôtel à Majorque

(Belga) Deux employés d'un hôtel de Majorque ont été grièvement blessés samedi dans l'effondrement d'une partie du bâtiment situé à Port d'Alcúdia, dans le nord de l'île.

La salle de sport s'est effondrée et est tombée au sous-sol, au niveau des cuisines de l'hôtel Bluesea Piscis, rapportent le journal régional Diario de Mallorca et les pompiers de Majorque. L'incident est survenu vers 15h00. Les pompiers, dont l'intervention a duré plusieurs heures, ont éprouvé beaucoup de difficulté à évacuer les victimes des décombres. Les deux blessés, un homme de 59 ans et une femme de 57 ans, ont été transportés à l'hôpital. Les quelque 300 clients de l'hôtel ont quant à eux été relogés par précaution, le temps que des analyses portant sur la stabilité du bâtiment soient menées. (Belga)