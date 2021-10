Terrible collision frontale à Leuze-en-Hainaut: un père et son fils de 11 ans gravement blessés

Un grave accident de la circulation s'est déroulé samedi en début de soirée à Leuze-en-Hainaut, où deux voitures se sont frontalement heurtées. On déplore trois victimes, dont un père de famille et son fils, grièvement blessés.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi, peu avant 18h30, d'un grave accident de la route le long de la chaussée de Brunehaut, à Blicquy, dans l'entité de Leuze. Venant de Péruwelz, Ath et Leuze, trois ambulances et deux SMUR ont été dépêchés sur place. Venant de Leuze et de Beloeil, un véhicule de désincarcération, un camion de balisage et un véhicule de commandement ont été envoyés sur les lieux.

L'accident a impliqué deux voitures. Un des deux véhicules a percuté de front la voiture qui circulait en sens inverse. "Dans une des voitures, le conducteur et son fils ont été grièvement blessés. Tous deux souffrent de polytraumatismes", indiquait vers 19h30 le lieutenant Eric André qui a dirigé l'intervention. Âgé de 11 ans, le garçon a été dirigé vers l'hôpital de Jolimont, spécialisé dans l'accueil des enfants. Son père a été hospitalisé à Tournai. "Dans la seconde voiture, le chauffeur a été légèrement blessé et admis en milieu hospitalier à Tournai".