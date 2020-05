Deux camions impliqués dans un accident grave sur l'E40: chaussée fermée, l'hélicoptère médicalisé s'est rendu sur place

Un accident entre deux camions, avec perte de chargement, s'est déroulé jeudi après 10h00 sur la E40 en direction de Bruxelles, à hauteur de Lincent, ont indiqué les pompiers de la zone de secours Hesbaye.

Les pompiers de la zone de secours Hesbaye ont indiqué que l'accident avait été causé par une dame ayant sauté d'un pont à proximité de la sortie Lincent. Les pompiers de Landen sont également intervenus.

Un chauffeur poids lourd a tenté d'éviter la dame et a été percuté par d'autres camions. L'hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne s'est rendu sur place pour secourir l'un des chauffeurs impliqués dans l'accident. Le service presse de la police fédérale a précisé que cette personne avait été transportée par l'hélicoptère au CHR de la Citadelle à Liège dans un état jugé sérieux. La dame a, quant à elle, été transportée à l'hôpital en ambulance. L'accident a paralysé la circulation sur la E40. À 13h15, la chaussée était toujours fermée à la circulation. La situation est dangereuse et une déviation via la sortie 28 Walshoutem a été mise en place. Le nettoyage de la route devrait prendre une bonne partie de la journée.