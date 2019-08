Deux dealers interpellés à proximité du festival Esperanzah!

(Belga) Deux vendeurs de stupéfiants ont été interpellés samedi à Floreffe à proximité du festival Esperanzah!, a indiqué le parquet de Namur en fin de soirée.

Les deux hommes n'ont aucun lien et n'ont pas été appréhendés simultanément. L'un avait une centaine de pilules d'ecstasy, l'autre une vingtaine de pilules d'ecstasy et du cannabis. Pour l'heure, le parquet ne souhaite pas communiquer plus de précision sur ces interpellations, qui auraient eu lieu "du côté des campings et vers l'entrée du festival". Les dossiers ont été mis à l'instruction. (Belga)