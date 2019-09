Deux enfants décédés dans un incendie aux Pays-Bas

(Belga) Deux enfants ont péri dans la nuit de samedi à dimanche dans l'incendie d'une habitation du village néerlandais de Strijbeek (province de Brabant-Septentrional), le long de la frontière. Le feu a pris juste avant minuit dans une maison en bois située dans une zone boisée. Une femme qui y vivait et un troisième enfant ont pu s'en échapper à temps.

Les enfants décédés, âgés d'un peu moins de 10 ans, n'étaient pas ceux de la femme mais logeaient chez elle cette nuit-là. L'un était son petit-fils et l'autre un ami de ce dernier. La grand-mère a été blessée lors de l'incendie, tout comme le père de l'un des enfants. Il dormait dans un chalet voisin et a voulu pénétrer dans la maison en feu afin de sauver les enfants. Tous deux ont été emmenés à l'hôpital. L'habitation a été en grande partie détruite. La cause de l'incendie est inconnue. (Belga)