Deux établissements fermés par la police boraine

(Belga) Deux établissements ont été fermés par la police boraine pour travail au noir après des contrôles qui ont été menés samedi dernier.

La section "Eco-Fin" du service d'enquête et recherche de la police a mené, samedi dernier, une opération de contrôle de divers commerces de la région boraine. Les policiers étaient accompagnés de représentants de l'ONEM, CLS, ONSS, INASTI et de l'AFSCA. En tout, 11 commerces, snacks ou restaurants ont été contrôlés. Selon la police boraine, de nombreuses infractions ont été constatées, notamment des travailleurs non-déclarés, des non-paiements de certains taxes, le non-respect des conditions de conservation de certains aliments. Deux établissements ont été fermés et placés sous scellés pour travail au noir, a indiqué la police. (Belga)