Expérience en caméra cachée sur la stigmatisation des Asiatiques à cause du coronavirus à Bruxelles: voici la réaction des gens (vidéo)

©YOUTUBE Would you react

Suite à l'actualité, Would You React?, la chaîne Youtube spécialisée dans les expériences sociales filmées en caméra cachée, a sorti une nouvelle vidéo. Son thème? Le racisme que subit actuellement la communauté asiatique suite à l’épidémie du coronavirus. Des acteurs d’origine asiatique se sont promenés dans le métro. Dans un premier temps sans masque et puis équipés de masques. Deux autres actrices de type européen s’en sont prises violemment aux 3 Asiatiques. Les concepteurs de cette caméra cachée ont été très étonnés de la réaction des navetteurs, comme ils nous l'écrivent : "Nous avons été très étonnés par 2 choses -la réaction ultra-positive de la quasi majorité des personnes piégées dans notre vidéo et deuxièmement, le nombre de vues que cette vidéo a déjà engendré: près d'1/2 million de vues depuis lundi soir."