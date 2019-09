Deux individus arrêtés avec 250 plants de cannabis dans leur voiture près de Liège

(Belga) Deux personnes en séjour illégal ont été arrêtées avec 250 plants de cannabis à l'arrière de leur voiture samedi soir dans les environs de Liège, a indiqué le parquet de Liège dimanche.

La police de la route a intercepté les deux individus et a découvert la marchandise, pouvant laisser penser à un trafic de stupéfiants. Les deux hommes ont été interrogés. L'un des deux suspects a nié les faits, indiquant que ce n'était pas son véhicule. Le second n'a pas voulu répondre aux questions. Ils ont été privés de liberté et présentés à la magistrate de garde du parquet de Liège. (Belga)