Deux jeunes enfants perdent la vie dans un accident de la route à Mouscron

(Belga) Deux enfants ont perdu la vie samedi après-midi dans un accident de la route survenu à Mouscron. Les jeunes victimes, âgées de 4 et 8 ans, étaient à l'arrière du véhicule. Le conducteur a été blessé et hospitalisé.

Selon le parquet de Tournai, l'accident s'est produit à l'occasion d'une course entre deux véhicules. En fuite, ce second véhicule est d'ailleurs toujours recherché, a indiqué samedi la substitute du procureur du roi, Julie Baiwy. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi à 14h10 qu'un accident impliquant une voiture s'était produit le long de la route express (RN58) Mouscron-Dottignies. Sur place, les secouristes n'ont pu que constater le décès de deux enfants qui étaient assis à l'arrière du véhicule. Il s'agit de deux jeunes Mouscronnois âgés de 4 et de 8 ans. Le conducteur, le beau-père des victimes, a été blessé et admis en milieu hospitalier à Courtrai. On ignore la gravité de ses blessures et son état de santé. Le véhicule accidenté a opéré une embardée et percuté un poteau d'éclairage. Cet accident a nécessité la fermeture de la voie express et la mise en place de déviations. Les pompiers ont quitté les lieux vers 17h00, heure à laquelle la circulation a pu être rétablie. Brigitte Aubert (cdH), la bourgmestre de Mouscron, est descendue sur place. (Belga)