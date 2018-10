Deux jeunes font Ottignies-Bierges accrochés au train à plus de 100 km/h: ils ont été arrêtés

Deux jeunes de seize ans originaires de Namur et Nivelles ont été interpellés samedi vers 21h30 pour avoir fait le trajet Ottignies-Bierges accrochés à l'arrière d'un train, indique dimanche le parquet de Namur.



Aperçus à l'arrière du convoi, ils étaient sous l'emprise de stupéfiants. Plusieurs sachets de cannabis ont également été trouvés sur eux. Après leur interpellation, ils ont été ramenés chez eux mais l'enquête est en cours. Leurs téléphones ont été confisqués et ils seront bientôt entendus. Le parquet précise que le train a atteint plus de 100 km/h.