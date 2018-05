Deux malfrats parviennent à voler un homme d'affaires grâce à une ruse: les reconnaissez-vous? (vidéo)

Le mardi 28 novembre 2017 vers 15h15, un vol par ruse a été commis rue des Bogards à Bruxelles. Un homme stationne sa voiture dans la rue du centre-ville et emporte avec lui sa veste et une mallette contenant des bijoux. Il se rend ensuite dans un commerce d’une rue adjacente afin d’y faire des affaires. Il ne remarque pas qu’il est déjà suivi par deux individus qui l’ont repéré depuis un lieu inconnu.

Il revient plus tard vers sa voiture et alors qu’il range sa mallette dans le coffre, un homme place un objet à hauteur de sa roue avant gauche. Un témoin prévient la victime et désigne l’auteur du doigt. Ce dernier fait demi-tour et récupère l’objet qu’il avait déposé. Puis s’en va.

La victime referme sa voiture et part à la recherche de l’homme qui lui avait été désigné. A ce moment, un second auteur s’approche, il déverrouille le véhicule à distance et est suivi du premier auteur. Ce dernier parvient à ouvrir le coffre de la voiture et transfert un sac et une mallette au deuxième auteur, qui s’empare du butin et s’en va tranquillement.

Le premier auteur reste pourtant sur les lieux. Il n’en a visiblement pas fini avec la voiture. Il patiente car il y a trop de piétons. Mais le monde ne désemplit pas. L’auteur finit par briser la vitre arrière droite de la voiture et s’y faufile pour y voler d’autres effets. Il prend ensuite la fuite avant le retour de la victime.

Description des auteurs du vol

Le 1er auteur est âgé d’une trentaine d’année, il a le visage fin, le teint mat et une barbe naissante. Il portait des lunettes. Au moment des faits, il portait un long manteau foncé, une écharpe, une casquette et était en possession d’un sac en bandoulière.

Le 2ème auteur est de corpulence normale et ventripotent. Il a un nez fin, une barbe naissante et les cheveux foncés. Il portait un jean, une veste bleue matelassée à capuche et des lunettes de soleil.



Contacter la police

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.