Deux morts dans un accident à Alost: le conducteur de la camionnette autorisé à partir

(Belga) Le conducteur de 32 ans de la camionnette de livraison de PostNL qui a provoqué l'accident dans lequel deux personnes sont décédées a été autorisé à quitter les lieux après avoir été interrogé, rapporte lundi le parquet de Flandre orientale.

L'accident s'est produit peu avant 11h00. Selon les premières constatations de la police et de l'expert en circulation, le livreur aurait laissé sa camionnette avec le moteur allumé pour livrer un colis. La camionnette aurait alors commencé à dévaler la rue et a heurté les deux victimes plus loin. Le conducteur aurait tenté d'arrêter le véhicule. Il a présenté un alcootest négatif et un test salivaire négatif. Son permis de conduire a été retiré sur ordre du parquet pour une durée de 15 jours. Il a été libéré après avoir été interrogé. L'enquête sur les circonstances exactes est toujours en cours et il devra probablement répondre de l'accident plus tard devant le tribunal de police. L'homme travaillait pour un sous-traitant de PostNL. (Belga)