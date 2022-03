Deux morts lors d'une fusillade dans un McDonald's du nord des Pays-Bas

(Belga) Deux personnes ont été tuées mercredi lorsqu'un tireur a ouvert le feu dans un restaurant McDonald's de Zwolle, dans le nord des Pays-Bas, ont indiqué la police et les médias néerlandais.

"Deux personnes ont été tuées lors d'une fusillade", a indiqué la police sur Twitter, la radio locale RTL Oost précisant que l'incident était survenu vers 18h00. Des témoins ont raconté que les victimes mangeaient dans le restaurant quand un homme armé est entré et a ouvert le feu, dans une attaque apparemment "ciblée". Le tireur s'est enfui. La police et les services de secours sont intervenus, les secouristes ont tenté de réanimer l'un des blessés, sans y parvenir. La police a lancé un appel à témoins et fermé la zone, qui était survolée par un hélicoptère. (Belga)