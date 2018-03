Deux Néerlandaises victimes présumées d'un viol collectif à Anvers

(Belga) La police d'Anvers et le parquet ont ouvert une enquête sur le viol collectif présumé de deux jeunes femmes néerlandaises, écrit la Gazet Van Antwerpen. Quatre suspects ont été interpellés, dont l'un a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction, a indiqué lundi le parquet anversois.

Les faits se seraient déroulés dans la nuit de vendredi à samedi, dans un hôtel du centre d'Anvers. Les jeunes femmes sont d'abord sorties en discothèque, où elles ont fait la connaissance d'un ou plusieurs suspects. Elles ont été ramenées à leur hôtel et ne se souviennent pas de ce qu'il s'est passé ensuite. Elles auraient été droguées et abusées sexuellement. L'un des suspects est retourné à l'hôtel samedi soir et a été arrêté par le gérant jusqu'à ce que la police arrive. Trois autres individus ont été interpellés. Ils sont soupçonnés de viol, de vol et de négligence coupable. (Belga)