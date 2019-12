Deux nouveaux incendies de voitures à Liège et Herstal

(Belga) Deux véhicules ont pris feu dans la nuit de samedi à dimanche à Liège et Herstal, a-t-on appris auprès du parquet de Liège et de la zone de police de Herstal. Il s'agirait d'incendies volontaires.

Les pompiers de Liège sont intervenus, peu après 00h30, pour un premier incendie de véhicule, rue Bossuron à Herstal. Une seule voiture était impliquée. Une heure plus tard, les hommes du feu reçoivent un nouvel appel pour un autre incendie de véhicule, rue Saint-Thomas à Liège. Une nouvelle fois, seul un véhicule était en flammes. Il n'y a pas eu de blessé. Les circonstances sont encore floues, mais selon le parquet de Liège, la piste criminelle est envisagée. Ces faits rappellent la vague d'incendies de véhicules qui touche depuis plusieurs jours le Cité ardente et ses environs, mais à ce stade, aucun lien ne peut encore être établi. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les causes de ces incendies. (Belga)