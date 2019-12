Deux personnes interpellées après un vol à la tire en gare de Namur

(Belga) Deux personnes ont été interpellées samedi soir après un vol à la tire en gare de Namur, indique le parquet namurois dimanche.

Les faits se sont produits vers 21h00. Une jeune femme née en 2001 est entrée dans un train à l'arrêt et a dérobé un portefeuille à une personne qui était à bord. Elle a ensuite pris la fuite et a été pourchassée dans la gare par la victime et d'autres témoins. C'est finalement un agent de Securitas qui a pu l'intercepter. Dans la foulée, un homme né en 1995 qui accompagnait la jeune femme s'est présenté avec un couteau, en voulant la faire libérer. Ce sont les agents de Securail, arrivés sur les lieux, qui l'ont interpellé. Le dossier a été mis à l'instruction par le parquet avec demande de mandats d'arrêt. Les deux suspects doivent être entendus dimanche soir. (Belga)